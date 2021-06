Mario Mandzukic, Ivan Rakitic und Torwart Danijel Subasic sind zurückgetreten – und jetzt fehlt nach einem positiven Corona-Test auch noch der frühere Bundesliga-Akteur Ivan Perisic: Vom Gerüst jener Mannschaft, mit der Kroatien 2018 das WM-Endspiel erreichte, ist vor dem EM-Achtelfinale in Kopenhagen gegen Spanien am Montagabend (18 Uhr, ZDF und MagentaTV) nicht mehr viel übrig geblieben. Richten soll es gegen die Iberer der einzige Real-Madrid-Profi auf dem Platz: der 35 Jahre alte Luka Modric. Dass sein Team nach dem WM-Erfolg vor drei Jahren etwas satt wirkt und zudem einige Konflikte zwischen jungen und alten Spielern austrägt, macht seinen Job nicht leichter.

Die Spanier haben seit der Weltmeisterschaft 2018 einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Trainer Luis Enrique baute ein junges und hungriges Team auf, in dem alte Verdienste oder die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Klub keine Rolle spielen. Bestes Beispiel: Anders als die Kroaten haben die Spanier keinen Spieler von Real Madrid dabei. Mit den EM-Siegen 2008 und 2012 sowie dem WM-Triumph 2010 schafften die Iberer einen Titel-Hattrick, wie es ihn im europäischen Fußball davor und danach nie gab. Seitdem erreichte man aber auch nie wieder das Viertelfinale eines Turniers. Das soll sich Montag ändern.

Beide Teams brauchten in der Vorrunde einige Zeit, um in Fahrt zu kommen: Kroatien startete mit einer Niederlage gegen England (0:1) ins Turnier, kam dann gegen Tschechien nicht über ein 1:1 hinaus. Erst mit einem 3:1 im letzten Spiel gegen Schottland qualifizierte man sich als Gruppenzweiter für die K.o.-Runde. Auch Spanien musste nach zwei Unentschieden in den ersten beiden Spielen gegen Schweden und Polen bis zum letzten Spieltag um das Achtelfinale bangen. Dann entfachte die Henrique-Elf mit einem 5:0 über die Slowakei aber Aufbruchsstimmung für die K.o.-Phase.