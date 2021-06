Der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson sieht sein Team im EM-Achtelfinale gegen die Ukrainenicht zwingend als favorisiert. "Ich muss zugeben, ich kenne die Mannschaft nicht allzu gut, aber jedes Team, das im Achtelfinale steht, hat es verdient. Wir haben großen Respekt und werden sie nicht unterschätzen", sagte Andersson am Montag in Glasgow. Dort treffen die Skandinavier um den Leipziger Emil Forsberg am Dienstag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf die vom früheren Stürmerstar Andrej Schewtschenko trainierten Ukrainer.

