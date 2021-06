Wales will nach dem sensationellen Halbfinaleinzug bei der EM 2016 erneut für eine Überraschung sorgen. Die Mannschaft um Superstar Gareth Bale präsentierte sich beim paneuropäischen Turnier bislang sehr stabil und kämpferisch stark. Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Rob Page auch am Samstagabend gegen Dänemark (18 Uhr, ARD und MagentaTV) wieder leicht in der Außenseiterrolle. “Man genießt diese Spiele, deshalb spielen wir Fußball”, sagte Superstar Gareth Bale.

Für den Sieger der Partie ist bei der EM erst einmal eine Woche lang spielfrei. Erst am nächsten Samstag (18 Uhr) geht es in Baku gegen den Sieger der Partie zwischen den Niederlanden und Tschechien, die an diesem Sonntag in Budapest steigt (18 Uhr, ARD und MagentaTV).