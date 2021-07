Belgiens Goldene Generation gegen die neue Squadra Azzurra, die Super-Offensive um Romelu Lukaku gegen Italiens Rekordabwehr - das Münchner Fünf-Sterne-Viertelfinale am Freitagabend (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) verspricht ein großes Fußball-Spektakel zweier Turnier-Favoriten. "Ich erwarte den Sieg und nichts anderes. Wir sind Wettbewerbstiere", tönte der belgische BVB-Star Thomas Meunier. Aber auch Italiens Trainer Roberto Mancini kündigte selbstbewusst an: "Wir wollen unser Spiel spielen. Wir sind uns unserer Stärken bewusst."

Der Weltranglistenerste Belgien um den angeschlagenen Kevin De Bruyne will nicht wie schon bei der WM 2018 wieder kurz vor dem Endspiel scheitern. Die von Trainer-Beau Roberto Mancini zurück in die Weltspitze geführten Italiener freuen sich am Freitag auf ihre große EM-Reifeprüfung - und das in dem Land ihres letzten großes Triumphes. 15 Jahre nach dem WM-Titel in Deutschland und drei Jahre nach der verpassten Weltmeisterschaft in Russland zählt die Squadra Azzurra wieder zu den Topkandidaten auf den Titel. Und wer, wenn nicht die schier unbezwingbare Methusalem-Abwehr um Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci, soll die exquisite Tormaschinerie um Lukaku, De Bruyne und die Hazard-Brüder stoppen?