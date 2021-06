Die deutsche Nationalmannschaft plant zum Abschluss der EM-Gruppenphase ein weiteres Fußballfest in der Münchner Arena. Nach dem umjubelten 4:2 gegen Titelverteidiger Portugalwürde am Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) schon ein Unentschieden gegen Ungarn reichen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Auch Platz eins ist in Gruppe F noch möglich. Voraussetzung: Deutschland besiegt den noch sieglosen Tabellenletzten Ungarn und Weltmeister Frankreich gewinnt im Parallelspiel in Budapest (nur bei MagentaTV) nicht gegen Portugal.

Liveticker: Deutschland gegen Ungarn und Portugal gegen Frankreich

Sollte die Nationalmannschaft den Einzug in die nächste Runde bewältigen, drohen Reisestrapazen: Mit dem Achtelfinale beginnt für die Nationalmannschaft nämlich die Europa-Tournee, den Münchner Heimvorteil gäbe es nur noch einmal im Viertelfinale am 2. Juli bei einer von zwei möglichen Konstellationen als Gruppendritter. In der ersten K.o.-Runde ginge es als Gruppensieger in Bukarest am kommenden Montag gegen die Schweiz oder die Ukraine. Als Gruppenzweiter wäre am kommenden Dienstag England in London der Gegner. Als einer der vier besten Gruppendritten müsste man sich am Sonntag entweder in Sevilla mit Belgien oder in Budapest mit den Niederlanden