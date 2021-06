In Wembley wird es knistern. Das schon sportlich brisante Duell der Erzrivalen England und Schottland lädt sich vor dem Anpfiff am Freitag (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) auch politisch auf. Es geht um das EM-Achtelfinale oder vielleicht schon das Ende aller Turnier-Träume, um einen von Fans und Politik teils hitzig diskutierten Kniefall, und dann schwebt wie ein dunkler Schatten auch noch die Brexit-Debatte mit einer möglichen Loslösung Schottlands von Großbritannien über dem ältesten Länderspiel der Fußball-Geschichte. Und trotz allem: Die bis zu 22.500 Zuschauer in Londons ruhmreicher Arena dürften erneut eine große und bierselige EM-Party feiern.

Es gibt auf der Welt kaum ein Duell mit größerer Tradition. 1872 trafen beide Nationen in Glasgow erstmals aufeinander, es war zugleich das erste offizielle Länderspiel der Fußball-Historie. Damals trennten sich beide Teams 0:0, ein Remis an diesem Freitag wäre dagegen eine echte Überraschung. Die Engländer gehen nach ihrem souveränen 1:0 gegen Kroatien als klarer Favorit und mit Titelambitionen in die Partie gegen den Nachbarn, der nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Tschechien gehörig unter Druck steht. Eine Kampfansage an den "Auld Enemy" gibt es dennoch. "Wir kommen, um drei Punkte mitzunehmen", sagte Mittelfeldspieler John McGinn.