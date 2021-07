EM-Finale im Liveticker: Italien spielt gegen England

Fußball-Europa freut sich auf großes EM-Finale. Italien und England stehen sich am Sonntag (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion als beste und konstanteste Mannschaften des Turniers gegenüber. Die Squadra Azzurra überzeugte bisher mit Teamspirit und Angriffspower, die Three Lions mit Mentalität und Abwehrstärke. "Wir alle haben so lang gewartet. Diese Gelegenheit muss man mit beiden Händen ergreifen", sagte Stürmerstar Harry Kane voller Hoffnung auf den ersten Titel der Engländer seit dem WM-Triumph an gleicher Stätte vor 55 Jahren.

