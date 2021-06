Turbulente Tage für EM-Neuling Finnland: Die EM-Premiere der Skandinavier gegen Dänemark wurde von dem Kollaps von Christian Eriksen überschattet. Die tragischen Szenen stecken bei den finnischen Spielern vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Russland in St. Petersburg am Dienstagnachmittag (15 Uhr, nur bei MagentaTV) immer noch in den Köpfen. "Dieses Spiel, diese Minuten werden uns für immer im Gedächtnis bleiben. Es war nicht leicht, sich weiter auf Fußball zu konzentrieren", sagte Trainer Markku Kanerva.

