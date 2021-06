Finale in EM-Gruppe A im Konferenz-Liveticker: Die Schweiz spielt gegen die Türkei, Italien gegen Wales

Schon vor dem letzten Vorrundenspieltag bei der EM hat Italien den Einzug ins Achtelfinale sicher. Den bislang zweimal siegreichen Azzurri reicht am letzten Spieltag der Gruppe A in Rom gegen Walesan diesem Sonntag (18 Uhr, ZDF und MagentaTV) ein Punkt zum Gruppensieg. "Wir spielen, um zu gewinnen. Es wird eine schwierige Partie, weil es die dritte in zehn Tagen ist", warnte Italien-Trainer Roberto Mancini. Die Waliser sind mit vier Punkten auf dem besten Weg Richtung Achtelfinale.

Im Parallelspiel in Baku (18 Uhr, MagentaTV) treffen die Schweiz, die erst einen Punkt hat, und die noch punktlose Türkeiaufeinander. Mit einem Sieg hätte die türkische Mannschaft von Trainer Senol Günes noch Chancen auf ein Weiterkommen als einer der vier besten Gruppendritten. Die Schweiz will mit einem Sieg noch die Waliser vom direkten Achtelfinal-Platz stoßen. "Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend alle gemeinsam freuen können. Dass wir zusammen stolz sein können", schrieb Trainer Vladimir Petkovic in einem offenen Brief. Um zwischen den Spielen zu wechseln, einfach auf die jeweilige Partie klicken.