WM-Vierter gegen Vize-Weltmeister, Harry Kane gegen Luka Modric, Titelkandidat gegen Geheimfavorit – England und Kroatien treffen sich am Sonntag (15 Uhr/ARD und Magenta TV) im Fußball-Tempel Wembley zum ersten Topspiel dieser Europameisterschaft. Beide Mannschaften starten mit unterschiedlichen Voraussetzungen ins Turnier. In den sportlichen Reiz der Neuauflage des WM-Halbfinales mischt sich die kontrovers diskutierte Kniefall-Geste der englischen Profis, die zuletzt für Buh-Rufe von den eigenen Fans gesorgt hat. "Aber wir lassen uns nicht aufhalten", sagte Verteidiger Luke Shaw zuletzt.

Sportlich war die Chance auf einen Titel für die "Three Lions" wohl seit dem WM-Triumph 1966 nicht mehr so groß. Englands Kader ist gerade offensiv exzellent besetzt. Torjäger Kane wird flankiert von hochveranlagten Profis wie Phil Foden, Jadon Sancho, Raheem Sterling oder Marcus Rashford. Zudem könnten die Three Lions beim paneuropäischen Turnier bis zu sechs Heimspiele inklusive Finale in Wembley absolvieren. Gegen die Kroaten gibt es allerdings gleich zum Auftakt einen Gradmesser.