Angetrieben von der Energie der rund 60.000 Fans will Englandim Fußball-Tempel Wembley die nächste Mega-Party feiern, die emotionsgeladenen Dänen wären nichts lieber als die Spaßverderber. Im zweiten Halbfinale der Europameisterschaft treffen an diesem Mittwoch (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) in London zwei Welten aufeinander. Ein Aus auf dem heiligen Rasen für die bislang so kühl und souverän auftretenden Engländer würde eine ganze Nation aus ihren Träumen reißen. Die leidenschaftlichen und von Millionen bewunderten Dänen können dagegen längst nichts mehr verlieren. Nun wollen sie den Engländern die wohl größte Titelchance seit 55 Jahren nehmen. Anzeige

Am Dienstagabend stichelte Dänemarks Torwart Kasper Schmeichel. Auf die Frage, wie es sich anfühlen würde zu verhindern, dass die Engländer den Titel - wie im Song "Football's Coming Home" - nach Hause holen, antwortete der Keeper: "War er denn jemals zuhause? Habt ihr den schon mal gewonnen?" Er habe nur darüber nachgedacht, was ein Sieg für Dänemark bedeuten würde, "und welche Freude es einem Land mit nur fünfeinhalb Millionen bringen würde". Schmeichel habe ja Recht, entgegnete Englands Kapitän Harry Kane kurz darauf mit einem Schmunzeln. "Wir waren ja noch nie Europameister. Aber wir haben jetzt eine große Chance, das zu schaffen", sagte der 27-Jährige. Gegen den Underdog wollen Kane und Co. am Dienstag den Italienern zumindest schon einmal ins Finale folgen.

Liveticker: England gegen Dänemark