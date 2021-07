Italien trifft auf Spanien: Michael Ballack tippt das EM-Halbfinale am Dienstag

Am Dienstag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) steht nun das erste Halbfinale auf dem Programm, Italien trifft im Londoner Wembley-Stadion auf Spanien – ein Klassiker. Manch einer spricht gar von einem vorgezogenen Finale, auch wenn das dem zweiten Semi-Finale am Mittwoch zwischen England und Dänemark nicht Rechnung trägt. Spannung verspricht das Match der Italiener, die in der Vorrunde begeisterten und zuletzt den Mit-Favoriten aus Belgien auschalteten, und den Spaniern, die sich im Elfmeterschießen gegen die Schweiz weitermühten, aber allemal. Und was tippt Ballack?