Ohne große Mühe ist Holland durch die Vorrunde marschiert. Nach drei Siegen ist das Selbstvertrauen groß. Doch in der K.o.-Runde würde jetzt jeder Fehler teuer bestraft. Die Rolle des Favoriten im Achtelfinale gegen Tschechien (18 Uhr, ARD und MagentaTV) nehmen die Niederlande an, unterschätzen wollen sie die Tschechen aber nicht: “Sie haben in der Gruppenphase gezeigt, was sie können. Wir werden hart arbeiten müssen”, sagte Bondscoach Frank de Boer. Anzeige

Die Tschechen finden sich bei der Partie in Budapest vor 55.000 Zuschauern indes erneut in der Außenseiter-Rolle wieder. Es hätte kaum jemanden überrascht, wären sie in der Gruppenphase ausgeschieden. Dennoch kamen sie vor allem dank der drei Tore von Leverkusens Schick weiter. Auf den Stürmer kommt es auch gegen die Niederländer ganz besonders an. “Wenn wir wie im Spiel gegen Schottland, als Tomáš Vaclík und Patrik Schick brilliert haben, individuell einen guten Tag erwischen, haben wir eine gute Chance zu gewinnen”, sagte Tschechien-Trainer Jaroslav Silhavy.