EM im Liveticker: Holland trifft in Gruppe C auf die Ukraine

Sieben Jahre mussten die holländischen Fans warten – am Sonntagabend ist es so weit: Nach einer Weltmeisterschaft und einer Europameisterschaft ohne "Oranje" sind die Holländer endlich wieder bei einem großen Turnier dabei. Zum Start in die EM geht es für die Mannschaft von Bondscoach Frank de Boer in Gruppe C am Sonntagabend (21 Uhr, ARD und Magenta TV) gegen Außenseiter Ukraine von Trainer Andrej Schewtschenko.

