Die polnische Nationalmannschaft besteht natürlich nicht nur aus Robert Lewandowski, doch so ein bisschen könnte man vor dem Auftakt der Polen am Montagabend (18 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) in St. Petersburg das Gefühl bekommen. Der Weltfußballer vom FC Bayern ist Star, Kapitän, Rekordspieler und Rekordtorschütze der Polen. Und natürlich die mit Abstand größte Hoffnung auf ein gutes Turnier. Schon im ersten Spiel kommt es gegen den Außenseiter aus dem Nachbarland auf seine Tore an, wenn man die Chance auf das Achtelfinale wahren will – zumal die beiden anderen Stürmer Arkadiusz Milik und Krzysztof Piatek ausfallen.

Anzeige