Diesen bedeutsamen Augenblick sehnt Schottland seit mehr als zwei Jahrzehnten herbei. Nach zehn verpassten Welt- und Europameisterschaften kehren die Bravehearts mit ihrem EM-Auftakt gegen Tschechien am Montag auf die große Fußball-Bühne zurück. "Ich glaube, das ganze Land steht hinter dieser Mannschaft - und hoffentlich werden wir das spüren", sagte Kapitän Andy Robertson vom FC Liverpool.

Rund 12.500 Zuschauer dürfen in der traditionsreichen Heimspielstätte Hampden Park dabei sein, wenn es zwischen den Gruppenaußenseitern Schottland und Tschechien am Montagnachmittag (15 Uhr, So könnt ihr das Spiel live sehen!) unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Daniel Siebert gleich zum Start um die Achtelfinal-Chance geht. "Wir sind hungrig, Legenden zu werden", sagte Mittelfeldstar John McGinn von Aston Villa.