EM im Liveticker: Schweden trifft auf die Slowakei

Robert Lewandowski und seine Polen werden so wie Spaniens Nationalspieler genau hinschauen. Einen Tag vor dem Duell der beiden vermeintlichen Favoriten der Gruppe E könnten die Spielverderber Slowakei und Schweden schon den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale der Europameisterschaft machen. Mit einem Sieg am Freitag (15 Uhr, MagentaTV) in St. Petersburg wären die Slowaken weiter.

