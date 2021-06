Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini erwartet im zweiten EM-Vorrundenspiel gegen die Schweizeine schwere Aufgabe. "Die Anspannung ist immer da, es wird eine sehr schwierige Partie", sagte Mancini vor dem Spiel am Mittwoch (21 Uhr, ARDund MagentaTV) in Rom. "Die Schweiz gehört seit Jahren zu den zehn, zwölf besten Mannschaften der Welt. Sie hat Italien immer in Schwierigkeiten gebracht", sagte der Coach, dessen Mannschaft mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits den Achtelfinal-Einzug perfekt machen könnte.

