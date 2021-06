Jetzt muss Spanien liefern. Ein Remis im letzten Spiel in der Gruppe E gegen die Slowakei (18 Uhr, ZDF und MagentaTV) kann reichen, muss es aber nicht. Im Gegensatz übrigens zu den Slowaken. Es wird auf jeden Fall ein heißer Abend in Sevilla, in vielerlei Hinsicht. Temperaturen von deutlich über 30 Grad sind vorhergesagt. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique sollte nicht zocken und sich auf Rechenspiele verlassen. So souverän wirkte sie bei den bisherigen beiden Unentschieden wahrlich nicht. Veränderungen wird es geben, der Kapitän kehrt zurück. Sergio Busquets ist nach seiner Corona-Pause gesetzt.

