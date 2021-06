Da sich die Türkei und Aserbaidschan eng verbunden fühlen, feuern nicht nur die angereisten Türken, sondern auch die meisten Einheimischen im wohl mit rund 30.000 Menschen gefüllten Stadion den walisischen Gegner an. "Wenn man in ein Auswärtsstadion kommt, weiß man, dass man ein bisschen mehr beschimpft wird", sagte Bale. "Aber das kennen wir." Der Offensivmann ergänzte: "Es ist die Atmosphäre, die wir am meisten genießen als Fußballer." Wales hatte sich in seiner ersten Partie bei der Europameisterschaft 1:1 von der Schweiz getrennt. Die Türkei unterlag Italien im Eröffnungsspiel mit 0:3.