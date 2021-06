Es ist das Duell der beiden vielleicht größten Außenseiter bei der EM: Am Donnerstagnachmittag (15 Uhr, ZDF und MagentaTV) trifft die Ukraine in Bukarest auf Nordmazedonien. Für beide Underdogs ist es nach den Auftaktniederlagen ein Spiel, das sie gewinnen müssen. "Jeder versteht die Bedeutung dieses Spiels", sagte der ukrainische Trainer und einstige Weltklasse-Stürmer Andrej Schewtschenko vor dem Duell in Gruppe C. In Bukarest hofft sein zum Start 2:3 in den Niederlanden unglücklich unterlegenes Team auf Fan-Unterstützung aus der Heimat.

