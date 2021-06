Den Franzosen reicht am Nachmittag ein Sieg um vorzeitig ins Achtelfinale einzuziehen. Am Abend (18 Uhr, ARD und MagentaTV) spielen dann die anderen beiden Gruppen-Favoriten Portugal und Deutschland in München um den zweiten direkten Achtelfinal-Platz. Am letzten Spieltag in Gruppe F trifft Frankreich dann auf Titelverteidiger Portugal während die deutsche Elf gegen Ungarn spielt (Mittwoch, 21 Uhr).