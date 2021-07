Déjà-vu im EM-Viertelfinale: Tschechien will es am Samstagabend in Baku gegen Dänemark (18 Uhr, ARD und MagentaTV) so machen wie 2004. Damals bezwangen sie ebenfalls im Viertelfinale die Dänen mit 3:0. Damals standen allerdings noch Ausnahmekönner wie Petr Cech, Pavel Nedved oder Tomas Rosicky im Kader. Nun ruhen die Hoffnungen auf Stürmer Patrik Schick - und dem wieder fitten Kapitän Vladimir Darida. Nationaltrainer Jaroslav Silhavy, 2004 noch Assistenzcoach, will auf eine Heißmacherrede in Erinnerung an die alten Zeiten verzichten. "Wir leben im Hier und Jetzt", sagte er. Im Hier und Jetzt will Tschechien ins Halbfinale.

Anzeige