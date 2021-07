Die Ausgangslage ist klar: England muss, die Ukrainekann. Nach dem historischen Sieg gegen Deutschland soll das Viertelfinale bei der Europameisterschaft für die "Three Lions" am Samstag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) nur eine Durchgangsstation sein. Erst in Rom die ukrainischen Außenseiter schlagen, dann im Halbfinale vor bis zu 60.000 Fans im heimischen Wembley-Tempel den Einzug ins Endspiel feiern – eine ganze Nation träumt bereits von der finalen Krönung in London am 11. Juli. Zumindest fast eine ganze Nation. Denn dem Trainer gefällt die Erwartungshaltung seiner Landsleute nur bedingt.

Anzeige