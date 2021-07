England gegen Italien: Wolff Fuss macht den Head-to-Head-Vergleich zum EM-Finale in London

Zwei Mannschaften haben sich durchgesetzt, den Pott holt am Ende nur eine. Im Finale der diesjährigen Europameisterschaft treffen mit England und Italien zwei frenetische Fußballnationen aufeinander. Die Three Lions kamen im Halbfinale erst nach der Verlängerung gegen Dänemark weiter, Italien setzte sich im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. Am Sonntagabend (21 Uhr / ZDF und Magenta TV) geht es für die zwei Nationalmannschaften im alles entscheidenden Spiel um den Pott. Für England könnte es der erste EM-Titel überhaupt werden. Für die Azzurri wäre es nach 1968 der zweite Gewinn der kontinentalen Meisterschaft. Anzeige

Im Vorfeld analysiert SPORTBUZZER-Kolumnist Wolff-Christoph Fuss, der das Finale auf Meganta TV kommentieren wird, die Schlüsselduelle der Begegnung. Und die haben es in sich: Im Tor geht es ins hochklassige Eins-gegen-Eins Jordan Pickford gegen Gianluigi Donnarumma. Davor treffen zwei Abwehrreihen aufeinander, die das Attribut "Weltklasse" verdienen: Harry Maguire und John Stones gegen Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini. Vorne heißt es Raheem Sterling gegen Lorenzo Insigne und Harry Kane gegen Ciro Immobile. Welche Mannschaft hat die Nase im direkten Duell Mann-gegen-Mann vorn? England oder Italien? Wolff Fuss macht den großen Check.

Torhüter: Jordan Pickford vs. Gianluigi Donnarumma Pickford ist es zwar zuzutrauen, in einem Spiel über sich hinaus zu wachsen, das hat er auch bei der EM bereits bewiesen. Aber bei ihm schwingt auch immer eine gewisse Grundnervosität mit. Kurz: Er muss schon sehr an sein Limit gehen, um überhaupt an Donnarumma ranzukommen. Der ist 22 Jahre alt und spielt, als hätte er die letzten 500 Jahre nichts anderes gemacht. Der gesamte Habitus mit so viel Selbstverständnis, Sicherheit und so viel Routine ausgestattet. Das ist schon wirklich spektakulär für so einen jungen Torhüter. Daher eines der eindeutigsten Duelle, das klar an Donnarumma geht – 1:0 für Italien.





Rechte Verteidigung: Kyle Walker vs. Giovanni Di Lorenzo Walker ist eine echte Antriebsmaschine. Das ist Di Lorenzo auch, aber er übernimmt dabei keine tragende Rolle. Er spielt sehr solide im besten Sinne gesagt. Walker ist dagegen super flexibel, beackert die komplette rechte Seite – hinten wie vorne. Im Zweifel kann er auch aus einer Dreierkette heraus das rechte Glied geben. Hinzu kommt sein Tempo und ein richtiger Kraftwürfel ist er auch. Generell hat er einen größeren Einfluss auf das englische Spiel als Di Lorenzo auf das Italienische. Der Punkt geht an Walker – England gleicht zum 1:1 aus.

Innenverteidigung: Harry Maguire und John Stones vs. Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini Das sind zwei wirklich bauähnliche Innenverteidigerpaare, die beide unfassbar gut als Duo und Tandem funktionieren. Ohne den jeweils anderen fehlt etwas – sowohl bei England als auch bei Italien. Maguire und Stones besitzen eine Topqualität. Das Gleiche gilt für Bonucci und Chiellini. Die haben allerdings das Mini-Plus, dass sie einfach sehr erfahren sind. Man hat das Gefühl, dass sie nie aus der Ruhe zu bringen sind und sie zu jedem Zeitpunkt wissen, was das Richtige für die Mannschaft ist. Sie geben das Kommando, sind das Herz und die Seele der italienischen Nationalmannschaft. Deshalb geht der Punkt an die beiden Oldies – 2:1 für Italien.

Linke Verteidigung: Luke Shaw vs. Emerson Shaw performt brutal bei diesem Turnier. Die damalige Kritik von seinem Trainer Mourinho bei ManUnited scheint in diesem Kontext ausschließlich persönlicher Natur gewesen zu sein. Er nimmt eine herausragende Rolle bei England ein, mit dem kleinen "aber": Er spielt am absoluten Limit. Emerson hat ein vernünftiges Spiel gegen Spanien gemacht, allerdings hat Spinazzola die Latte auch höchstmöglich gelegt. So kann jeder andere praktisch nur unten durch fliegen. Für mich ein Unentschieden – weiter 2:1 für Italien.

Mittelfeld: Kalvin Phillips vs. Jorginho Ich bin absoluter Jorginho-Fan, auch schon beim FC Chelsea. Wenn man sieht, wie cool der gegen Spanien einen der entscheidendsten Elfmeter der letzten Jahre für die Italiener schießt, ist das schon herausragend. Erst recht mit dem Wissen, dass die Begeisterung nicht überall im Land groß war, als er als Brasilianer die italienische Staatsbürgerschaft bekam und in die Nationalelf berufen wurde. Dennoch bleibt nichts anderes zu sagen, als dass er dem italienischen Spiel eine extrem hohe Qualität gibt, auch starke Impulse nach vorne setzt. Man sieht ihn quasi nie, aber wenn man ihn beobachtet, dann versteht man das italienische Spiel. Im Duell mit Phillips geht der Punkt deshalb klar an ihn – 3:1 Italien.

Mittelfeld: Declan Rice vs. Marco Verratti Ganz schwer, denn diese beiden Spieler unterscheidet nur wenig. Verratti ist aus einer Verletzung zurückgekommen und hat sich nahtlos in das Spiel eingefügt, obwohl das Locatelli auch sehr gut gemacht hatte. Auf der englischen Seite spielt Declan Rice ein überragendes Turnier. Was das Turnier und die Wichtigkeit betrifft, sind die beiden auf einem Level. Von der grundsätzlichen Qualität halte ich Verratti für noch einen Tick besser. Deshalb geht der Punkt an Italien – 4:1.

Mittelfeld: Mason Mount vs. Nicolo Barella Mason Mount ist für mich nur noch eine Nuance von Weltklasse entfernt. Die Pässe sind messerscharf und auf den Punkt. Dazu ist er noch enorm torgefährlich. Für mich ist Mount einer, der – ähnlich wie Beckham, Lampard oder Gerrard – eine Ära in der englischen Nationalmannschaft prägen kann, auch wenn er ein ganz anderer Spielertyp ist. Barella wirkt dagegen auf dem Platz etwas unscheinbarer, was ihn wiederum zur Waffe macht. Generell sind die beiden aber extrem schwer zu vergleichen, weil Mount mehr 10er und Barella eher 8er ist. Beide mit einem herausragenden Turnier, allerdings mit Vorteil Mount. England verkürzt – nur noch 4:2 für Italien.

Rechte Außenbahn: Bukayo Saka vs. Federico Chiesa Saka ist das neue englische "Sweetheart". Den hatte keiner so wirklich auf dem Zettel. Da war Southgate wirklich eine Wundertüte, ihn spielen zu lassen statt Foden oder eben Sancho. Aber Saka macht es gut und Chiesa macht es noch eine Spur besser. Der ist super torgefährlich, super wendig, super mannschaftsdienlich, arbeitet mit zurück und hat das Auge für die Situation – und das mit 23. Für mich ist das auch einer, der das Zeug zum Weltklassespieler hat. Der Punkt geht deshalb an Chiesa – 5:2 Italien.

Linke Außenbahn: Raheem Sterling vs. Lorenzo Insigne Sterling ist nicht "Everybodys Darling" in England, weil er das Stigma eines Bling-Bling-Profis hat. Obwohl er das gar nicht ist, stattdessen abseits des Platzes viel soziales Engagement an den Tag legt. Southgate setzt trotz der öffentlichen Vorbehalte auf ihn und Sterling zahlt es komplett zurück. Er spielt wirklich ein unfassbar starkes Turnier. Da ist es wirklich unfair, dass ich ihn nun mit Insigne vergleichen muss, der auch wahre Top-Leistungen auf den Platz bringt. Ich habe zwar manchmal den Eindruck, dass er – wie Robben damals auf rechts – nur diesen einen Trick hat, wenn er in die Mitte zieht. Dennoch bekommt man ihn nicht verteidigt. Du weißt, was er vor hat, kannst es aber trotzdem nicht verhindern. Das ist eine besondere Qualität. Dagegen sind Tempo und Wucht bei Sterling noch mal ausgeprägter. Ich tue mich schwer, hier einen Sieger zu küren. Unentschieden – Es bleibt beim 5:2 für Italien.

Sturm: Harry Kane vs. Ciro Immobile Wie auf der Torhüterposition ist die Sache auch bei den Stürmern klar. Für mich entscheidet das Duell klar Harry Kane. Für mich ist er schon lange die beste Nummer 9 nach Robert Lewandowski. Ein absoluter Weltklassespieler, ein absoluter Mentalitätsspieler, super torgefährlich und durchsetzungsstark. Das werden krachende Duelle mit Italiens Senatoren in der Innenverteidigung. Da freue ich mich schon drauf. Bei Immobile muss man sagen, dass er die undankbarste Position im italienischen Team hat. Er ist der Einzige, der nicht mitverteidigt und vorne auf Bälle wartet. Trotzdem reißt er immer wieder Lücken und braucht nicht viele Chancen. Ein Top-Stürmer, der aber nicht an Kane vorbeikommt – nur noch 5:3 für Italien.

Trainer: Gareth Southgate vs. Roberto Mancini Bei Southgate wundere ich mich mitunter, welchen Fußball er spielen lässt, eingedenk der Tatsache, welchen Fußball er bei dem Kader spielen lassen könnte. Da sitzen Top-Granaten des Weltfußballs auf der Bank, wie Sancho, Rashford, Foden, Bellingham, Henderson, et cetera, et cetera. Aber das Ergebnis gibt ihm am Ende recht. Er stellt die Spieler auf, die am besten für die Mannschaft und sein System sind. Vielleicht war das ja ein Fehler, den seine Vorgänger gemacht haben: Unabhängig vom System immer die besten Spieler auf den Platz zu bringen. So wurden jedenfalls die großen Finals in den letzten Jahren regelmäßig verpasst. Bei Mancini bleibt nichts anders zu sagen, dass er den italienischen Fußball in den letzten drei Jahren revolutioniert hat. Nach der verpassten WM 2018 wirkt es jetzt wie eine Auferstehung aus den Ruinen. Auch er hat eine tolle Mischung im Team gefunden, die für Erfolg und nun den Finaleinzug steht. Beide Trainer haben ihre Handschrift hinterlassen und zwei Mannschaften geformt, die über den Team-Spirit kommen. Deshalb für mich auch hier ein Unentschieden. Damit bleibt es beim 5:3 für Italien. Anzeige