Aberglaube, Leidenschaft und Liebe zu Mancini: Wie man in Italien dem EM-Finale entgegenfiebert

Ettore Panna, Zeitungsverkäufer an der Römer Piazza Balduina am Monte Mario oberhalb des Vatikans, ist kategorisch: "Ob wir am Sonntag verlieren oder gewinnen werden – darüber sage ich kein Wort. Das bringt Unglück." Dabei wäre Panna durchaus prädestiniert für Fußball-Prognosen: Er hatte laut eigener Aussage vor längerer Zeit einmal mit einem Zwölfer beim "Toto-Calcio" 52 Millionen Lire gewonnen (umgerechnet 26.000 Euro). Er sagt es zwar nicht, aber insgeheim – das lässt sich an seinem hoffnungsvollen Lächeln leicht ablesen – rechnet Panna fest mit einem Sieg der Azzurri im EM-Finale am Sonntag gegen England. Gefühlten 60 Millionen Italienern geht es aber wie ihm: Um offen eine Prognose zu wagen, sind die Tifosi viel zu abergläubisch Anzeige

Das bedeutet freilich nicht, dass die Italiener Angst hätten vor den Engländern, im Gegenteil. Das ganze Land befindet sich in Fußball-Euphorie und schwärmt von Trainer Roberto Mancinis Mannschaft, die in ihren bisherigen Spielen – vom Halbfinale gegen Spanien einmal abgesehen – das Publikum mit erfrischendem Angriffsfußball und beeindruckendem Teamgeist überzeugt hat, nicht nur in Italien. Die Zuversicht im Hinblick auf die "Finalissima" in London ist jedenfalls groß. "Die Azzurri sind eine eingeschworene Gemeinschaft, in der jeder für jeden kämpft. Das macht uns sehr stark", betont der Römer Anwalt Francesco Rossi. Der Schrecken der Pandemie habe auch die nicht Fußball spielenden Italiener daran erinnert, eine Schicksalsgemeinschaft zu sein - "der Fußball ist auch in diesem Fall ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer Gemütsverfassung", betont Rossi.

Italiens Behörden bereiten sich auf eine wilde EM-Party vor

Die Behörden richten sich jedenfalls schon einmal auf ausgelassene Feiern in der Sonntagnacht ein. Für einmal sind es nicht hupende Autokolonnen, Sprünge in die barocken Brunnen oder Sachbeschädigungen durch feuchtfröhliche Fans, die der Regierung Sorge bereiten, sondern das vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach wie vor zirkulierende Coronavirus. Die Infektionszahlen sind bereits nach den bisherigen Spielen angestiegen, und so erinnerte Gesundheitsminister Roberto Speranza an die nach wie vor geltenden Spielregeln: "Lasst uns alle der italienischen Mannschaft die Daumen drücken, aber Achtung: In Menschenansammlungen müssen auch im Freien Masken getragen werden und ein Sicherheitsabstand von einem Meter eingehalten werden."





Man kann nicht behaupten, dass das bisher funktioniert habe. Nach dem Sieg gegen Spanien lagen sich in den Fanzonen trotz massiver Beschränkung der Personenzahl tausende Tifosi in den Armen, Bier- und Weinflaschen machten die Runde von Mund zu Mund, Gesichtsmasken trug so gut wie niemand. Die Polizeibeamten, die eigentlich hätten für Ordnung sorgen sollen, wurden von den Massen mitgerissen und feierten wohl oder übel mit. Die Strandpromenaden der Küstenstädte waren überfüllt, in Neapel wurde mit Pistolen aus den Fenstern in den Himmel geschossen – und das war ja erst ein Vorgeschmack dessen, was am Sonntagabend in Italien los sein könnte, wenn sich Millionen Italiener in die Straßen und auf die Plätze ergießen werden.