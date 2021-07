Wann ist das EM-Finale? TV-Übertragung, Schiedsrichter, Zuschauer, Torschützenkönig – alle Infos zum Endspiel

Corona in London: Wie viele Zuschauer dürfen zum EM-Finale ins Stadion?

Wie Ende Juni bekannt gegeben wurde, sind für die Halbfinal- und Finalspiele 60.000 Fans im Wembley-Stadion zugelassen. So viele Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich also auch die Finalpartie am Sonntag im Stadion ansehen – trotz Corona-Pandemie und einer sich auch in Großbritannien ausbreitenden Delta-Variante.

Die Genehmigung von so vielen Fans im Stadion ist international auf Kritik gestoßen. Die UEFA lenkte aber nicht ein.