Mbappé, Kanté & Co.: Diese Spieler muss das DFB-Team beim EM-Auftakt gegen Frankreich stoppen

Endlich geht es los, die deutsche Nationalmannschaft steigt am Dienstagabend (21 Uhr/ZDF) gegen Weltmeister Frankreich in die EM ein. " Wir haben lange drauf gewartet. Ich denke, dass wir bis in die Haarspitzen motiviert sind“, sagte Kapitän Manuel Neuer vor der Partie. "Jeder Spieler ist bereit von uns, dass wir hoffentlich erfolgreich ins Turnier starten können.“ Mit Frankreich wartet allerdings der schwerst mögliche Brocken gleich zum Auftakt.

Bei der Equipe Tricoloré wird viel über die bärenstarke Offensive gesprochen, aber auch in Defensive sind die Franzosen kaum zu überwinden. Das Kommando in der Vierkette gibt Raphael Varane, der bei Real Madrid spielt und schon 75 Länderspiele für Frankreich auf dem Konto hat. Der 28-Jährige hat eine extreme Ruhe am Ball, ein starkes Kopfballspiel und viel Erfahrung. Sich gegen ihn zu behaupten, wird Thomas Müller & Co. nicht einfach.