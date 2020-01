Der EM-Countdown läuft: So steht es um die Löw-Sorgenkinder Sané, Süle, Draxler & Co.

Vorn fehlt Leroy Sané und damit der kreative Turbo, hinten die Abwehrkante Niklas Süle. Beide Nationalspieler ackern derzeit nach einem Kreuzbandriss für das Comeback – und damit auch am Erhalt ihres Fahrscheins zur Europameisterschaft im Sommer. Wie geht’s, wie steht’s? Ein Blick auf die Sorgenkinder von Bundestrainer Joachim Löw.

Leroy Sané: 2018 nicht in den WM-Kader berufen, drehte "Sahne", wie Löw ihn konsequent nennt, nach dem Turnierdebakel im DFB-Dress auf. Neun Einsätze, fünf Tore. Löw zur Bild: "Bei der EM kann er es zur Weltklasse schaffen." Allerdings muss der 24-Jährige von Manchester City einen gewaltigen Rückstand aufholen – denn am 4. August 2019 riss sich Sané das Kreuzband. Löw: "Man muss immer auf alle Eventualitäten gefasst sein. Deswegen ist für mich nicht entscheidend, was ist heute, sondern, was ist in fünf Monaten." Mittlerweile kann Sané wieder mit dem Ball trainieren, sein Klub-Trainer Pep Guardiola hofft, ihn im Februar wieder einsetzen zu können.

Die Karriere von ManCity-Star Leroy Sané in Bildern Leroy Sané ist einer der hoffnungsvollsten deutschen Spieler im Ausland. Der SPORTBUZZER zeigt seine Karriere in Bildern! ©

Niklas Süle: In der Innenverteidigung ist Süle fester Teil des Zukunftsplans. Das Problem: Auch der Münchner arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seiner Rückkehr. "Beim Niklas muss man abwarten“, sagt Löw. Die Zeit für den 24-Jährigen ist deutlich knapper als bei Sané, er hatte sich die Verletzung am 19. Oktober zugezogen. "Die EM ist ganz klar das Ziel und ich gehe davon aus, dass ich es schaffen kann und werde", sagte er im Dezember. Zuvor hatte der mittlerweile ehemalige Bayern-Präsident die Flinte schon ins Korn geworfen. "Die Europameisterschaft ist ad acta gelegt, die können Sie total vergessen", sagte Uli Hoeneß. Ruhig Blut.

Julian Draxler: Machte sein bislang letztes Länderspiel am 11. Juni 2019 beim 8:0 gegen die Esten. Seit Mai 2012 verpasste der Mittelfeldmann von Paris Saint-Germain 20 Partien der Löw-Truppe wegen Verletzungen, vor dem Confed Cup 2017 hatte ihn der Bundestrainer für das Turnier zum Kapitän gemacht. Ein Chef-Test. "Er ist der Spieler, der in der nächsten Generation nach Neuer, Hummels und Khedira die Mannschaft anführen kann", sagte Löw damals. Hummels und Khedira sind nun DFB-Geschichte. Und Draxler? "Ich bin bei der WM unter meinen Möglichkeiten geblieben", sagte er nach dem Vorrunden-Debakel 2018. Nur fünfmal stand er seit der WM im Löw-Team auf dem Platz. Nach einer Viruserkrankung feierte er am 5. Januar beim 6:0 im französischen Pokal gegen Linas-Montlhéry (6. Liga) sein Comeback für PSG – es folgten Kurzeinsätze.

Europameisterschaft 2020: Diese Teams sind qualifiziert Die Spiele der EM 2020 finden in zwölf verschiedenen Städten in Europa statt. ©

Thilo Kehrer: Monatelang laborierte Draxlers Klubkollege an einer Fußverletzung, in der Ligue 1 stehen in der aktuellen Spielzeit nur 119 absolvierte Minuten in seiner Statistik. Sein Comeback hatte der Verteidiger Mitte Dezember gefeiert. Einen Pluspunkt mit Blick auf das DFB-Team bringt er mit: Er ist ein Allrounder, sagte er einst gegenüber dem Kicker: "In der Dreier-Abwehrkette kann ich alle drei Positionen spielen. Egal wo. Bei Schalke habe ich oft links gespielt, bei PSG meistens rechts. Aber in der Innenverteidigung fühle ich mich eigentlich auch sehr wohl."

Antonio Rüdiger: Bis Anfang Dezember über Wochen von Leistenproblemen gestoppt, ist der Innenverteidiger wieder fit und gehört beim FC Chelsea zum Stammpersonal. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im März 2019 in der EM-Quali gegen die Niederlande (3:2). Mit Blick auf ein Comeback im Nationaltrikot sagte er im Oktober der ARD über Löw: "Einer, der schon immer an mich geglaubt und nie an mir gezweifelt hat. Natürlich möchte ich das zurückgeben."