EM-Gastgeber stehen fest: Das passiert jetzt mit den Tickets

Wegen der Kapazitätsreduzierung in den EM-Stadien muss die Mehrzahl der Tickets storniert werden. Hierzu führt die UEFA eine Verlosung durch. Unabhängig davon können Fans, die schon Tickets für die Partien im zuletzt fraglichen, nun aber bestätigten Spielort München gekauft haben und diese nicht wahrnehmen möchten, ihre Eintrittskarten noch bis kommenden Montag (26. April) um 14 Uhr online zurückgeben. Nach UEFA-Angaben beginnt das Rückerstattungsverfahren für Tickets "so schnell wie möglich". Sollte nach Schließung des derzeit ausschließlich für die München-Spiele geöffneten Ticket-Rückgabe-Portals ein Spiel abgesagt werden, die Kapazität eines Stadion reduziert werden oder eine Partie als Geisterspiel ausgetragen werden, informiert die UEFA die Ticketinhaber, dass sie Anspruch auf eine Rückerstattung haben.

Was passiert mit bereits gekauften Tickets für die Spiele in Bilbao und Dublin?

Die Eintrittskarten für diese beiden Spielorte werden storniert, die Ticketinhaber erhalten von der UEFA eine vollständige Erstattung des bezahlten Betrags. Diese Ticketinhaber sollen demnach bevorzugten Zugang zu dem entsprechenden Verkauf für die verlegten Begegungen erhalten. Die ursprünglich in Bilbao geplanten vier Spiele sollen nunmehr in Sevilla stattfinden, die in Dublin vorgesehenen drei Gruppenspiele der Gruppe E wurden nach St. Petersburg, bzw. ein in Dublin geplantes Achtelfinale nach London verlegt.