EM-Gold im Blick: Ruderin Carlotta Nwajide will den nächsten Titel

In ihrer fast zehnjährigen Karriere, seit sie als Anfängerin in der Humboldtschule das erste Mal ins Boot stieg, hat Carlotta Nwajide schon viel Freude, einige Erfolge, aber auch Tiefschläge miterlebt. Im Ruderverband regte sie zuletzt eine Diskussion über die Bekämpfung von Alltagsrassismus an. „Diskriminierung ist leider meine nahezu tägliche Lebenswirklichkeit“, sagt die 25-jährige in Hannover geborene Ausnahmeathletin, die für das Training in der Nationalmannschaft vor zwei Jahren nach Berlin umgezogen ist.

Nwajide setzt auf Kontinuität Seither setzte Nwajide auf Kontinuität: Nach etlichen Medaillen bei Nachwuchs-Weltmeisterschaften wurde Nwajide 2018 Vize-Weltmeisterin und legte damit ihren Kurs fest in Richtung auf Olympia in Tokio. Auch eine Thrombose im rechten Unterschenkel kurz nach dem Gewinn des EM-Titels im Mai 2019 konnte die Skullerin nicht vom Kurs abbringen.

Bei der diesjährigen EM ist "alles etwas komisch" Ihrem Heimatverein in Hannover, dem DRC an der Ihme, blieb sie treu. Die Olympia-Verschiebung auf 2021 steckte sie weg. Doch bei der diesjährigen EM in Posen ist schon „alles etwas komisch und ungewohnt“, sagt Nwajide. Und damit ist nicht das Sportliche gemeint, sondern das coronabedingte Drumherum. „Das, was so eine EM auch mit ausmacht, der Kontakt zu anderen Sportlern anderer Nationen, entfällt leider komplett“, berichtet Nwajide, die auf dem Regattagelände ständig Maske tragen muss. „Die dürfen wir nur bei der unmittelbaren Sportausübung ablegen“.