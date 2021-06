EM-Gruppe A kompakt: Italien und Wales im Achtelfinale - Schweiz muss zittern, Türkei raus

Nach der Pause versuchte es Gladbachs Breel Embolo aufs kurze Eck, doch Cakir parierte zur Ecke (52.). Wenig später verkürzte Irfan Can mit einem Linksschuss aus 20 Metern zum 2:1 (62.). Die Türkei schöpfte wieder Hoffnung, doch Shaqiri hatte die Möglichkeit zum 3:1 (64.). Das erzielte der offensive Mittelfeldmann des FC Liverpool aber erst vier Minuten später, als er nach einem diagonalen Flachpass von Zuber per Direktabnahme unter die Latte drosch. Granit Xhaka hämmerte einen Freistoß an den Pfosten (77.). Auf der Gegenseite scheiterte Cengiz Ünder mit einer Einzelaktion aus 20 Metern (79.). Danach tat sich nichts Wesentliches mehr in Baku.