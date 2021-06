EM im Liveticker: Dänemark spielt gegen Finnland

Co-Gastgeber Dänemark setzt bei der Europameisterschaft auf die Unterstützung der eigenen Fans und seinen wahrscheinlich stärksten Kader seit dem überraschenden EM-Triumph 1992. "Es ist großartig, dass wir zur Hause spielen", sagte Spielmacher Christian Eriksen von Inter Mailand vor dem Auftakt gegen den EM-Debütanten Finnland am Samstag in Kopenhagen (18 Uhr/ZDF und Magenta TV). "Wir haben in den letzten drei Jahren kaum Spiele verloren. Wir sind schwer zu schlagen, das gibt uns Selbstvertrauen."

Gegen den wohl größten Underdog beim Turnier wäre alles andere als ein Sieg zum Auftakt eine Enttäuschung für "Danish Dynamite". Allerdings wollen die Finnen in ihrem ersten EM-Spiel auf Augenhöhe mitspielen: "Klar wissen wir, dass es schwierig wird. Aber wir sind keine Scheiß-Mannschaft. Wir sind nicht so schwach, wie man denkt", sagte Keeper Lukas Hradecky.

Gegen Finnland werden noch 15.900 Zuschauer im Kopenhagener Parken-Stadion die Dänen anfeuern. In den weiteren beiden Gruppenspielen gegen Belgien und Russland wird das dänische Nationalteam allerdings vor bis zu 25.000 Zuschauern spielen. Wie der dänische Fußballverband DBU am Freitag mitteilte, gehen bis zu 9.100 zusätzliche Tickets für die beiden EM-Vorrundenbegegnungen gegen Belgien (17. Juni) und Russland (21. Juni) sowie für das ebenfalls in Kopenhagen angesetzte Achtelfinale (28. Juni) in den Verkauf.