Österreichs Trainer Franco Foda spürt vor dem ersten Spiel bei der EM gegen Nordmazedonien keinen Druck. "Wir können Geschichte schreiben. Das ist unser Ziel", sagte Foda vor dem Spiel gegen Nordmazedonien. Gegen den Außenseiter, der zuletzt mit einem Sieg gegen Deutschland in der WM-Qualifikation aufmerksam machte, starten die mit 21 Bundesligaspielern bestückten Österreicher am Sonntag in Bukarest in das Turnier (18 Uhr/ARD und Magenta TV) auf Außenseiter Nordmazedonien. Bislang ist Österreich bei EM-Endrunden noch sieglos.

Am Abend starten auch die anderen beiden Teams in Gruppe C in das Turnier: In Amsterdam spielen die Niederlande gegen die Ukraine (21 Uhr, ARD und Magenta TV). Am zweiten Spieltag sind die vier Mannschaften am Donnerstag gefragt. Dann spielt die Ukraine gegen Nordmazedonien, die Niederlande empfangen Österreich.