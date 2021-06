EM-Gruppe C kompakt: Österreich folgt der Niederlande ins Achtelfinale - Ukraine bangt

Ukraine - Österreich 0:1 (0:1) Österreichs Nationalelf folgt der Niederlande, die schon vor dem abschließenden Spieltag in der EM-Gruppe C als Gruppensieger feststand, ins Achtelfinale. Durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen die Ukraine zog die Mannschaft des deutschen Trainers Franco Foda in die Runde der letzten 16 ein, wo sie am Samstag (21 Uhr) auf Italien trifft. Die Ukrainer müssen sich hingegen mit Rang drei begnügen und damit den Ausgang der übrigen Gruppen abwarten, ehe sie wissen, ob sie als einer von vier Gruppendritten ins Achtelfinale vorstoßen. Anzeige

Die Ukrainer wählten in Bukarest einen eher abwartenden Ansatz, der sich schnell rächte. Nach einem Eckball von David Alaba, der nach der EM ablösefrei vom FC Bayern München zu Real Madrid wechseln wird, setzte sich Christoph Baumgartner von der TSG 1899 Hoffenheim gegen Illya Zabarnyi durch und traf aus kurzer Distanz zum 1:0 für die ÖFB-Elf (21.). Nach 29 Minuten die bis dato dickste Möglichkeit der Ukraine: Ex-BVB-Profi Andriy Yarmolenko lauerte nach einem Schuss von Mykola Shaparenko auf den Abpraller, konnte diesen aber nicht verwerten. Kurz darauf musste Torschütze Baumgartner, der in der 18. Minute mit Zabarnyi zusammengerauscht war, angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam Alessandro Schöpf vom Bundesliga-Absteiger Schalke 04. Schöpf bediente kurz vor der Pause über die rechte Seite Marko Arnautovic, nach abgelaufener Sperre wegen seines umstrittenen Torjubels in der Partie gegen Nordmazedonien (3:1) wieder in der Startelf, doch der frühere Bremer traf die Kugel nicht optimal (42.).

Auch im zweiten Durchgang hatte Österreich erst einmal Vorteile, bemühte sich um den zweiten Treffer. Der fiel zunächst nicht, stattdessen hätte Stefan Lainer das Leder nach einer Freistoßflanke von Oleksandr Karavaev beinahe ins eigene Tor verlängert. Keeper Daniel Bachmann verhinderte dies (62.). Auch in der Schlussphase wirkte das Team aus der Alpenrepublik agiler, die Ukrainer hingegen müde. Dem Team von Fußball-Legende Andrej Schewtschenko lief die Zeit davon. Roman Yaremchuk versuchte es noch einmal aus spitzem Winkel, verzog aber knapp (88.). In den letzten Minuten belagerten die Ukrainer den ÖFB-Strafraum, ohne Wirkung zu erzielen.





Nordmazedonien - Niederlande 0:3 (0:1) Drei Siege aus drei Spielen: Nach der italienischen Nationalmannschaft in Gruppe A ist es auch der Niederlande in Gruppe C gelungen, die maximale Punkteausbeute zu ergattern. Am Montagabend untermauerte die "Elftal" in der Amsterdam Arena mit einem erwartungsgemäßen 3:0 (1:0) gegen Nordmazedonien die Tabellenführung, die der Mannschaft von Frank de Boer bereits nach den vorherigen zwei Siegen über die Ukraine (3:2) und Österreich (2:0) nicht mehr zu nehmen war. Die erste EM-Teilnahme von Nordmazedonien endete hingegen punkt- und torlos. Das Team um Routinier Goran Pandev hielt in der ersten Halbzeit gut dagegen, hatte jedoch Pech, dass ein Treffer von Ivan Trickovski wegen hauchdünnem Abseits nicht anerkannt wurde.

Einen emotionalen Moment gab es bereits vor dem Anpfiff: Die Niederländer überreichten Pandev, der vor dem letzten Gruppenspiel seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben hatte, ein Trikot mit der Nummer 122 - die Zahl steht für die Anzahl der Länderspiele des Ex-Inter-Stürmers. Und dieser bedankte sich auf seine Weise: mit einem einem genialen Pass auf Trickovski, der den Ball ins Tor an Maarten Stekelenburg vorbeischob (9.). Der Jubel hielt aber nicht lange an, da der Schiedsrichter auf Abseits entschieden hatte. Die Nordmazedonier hielten das Tempo weiter hoch, hatten bei der nächsten Großchance (22.) erneut Pech - diesmal endete eine weitere Pandev-Vorlage, vollendet von Aleksandar Trajkovski, am Pfosten.