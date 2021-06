Ballack tippt die EM-Gruppensieger - DFB-Team muss Frankreich gewähren lassen

Vor dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei am Freitagabend in Rom hat der frühere Nationalmannschafts -Kapitän Michael Ballack für den SPORT BUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) die sechs Gruppensieger getippt. Demnach sieht es für die Squadra Azzurra gut aus: Nach Ansicht von Ballack gewinnen die Italiener die Gruppe A vor ihrem Auftaktgegner Türkei, der Schweiz und Wales.

In Gruppe B (mit Dänemark, Finnland, Russland) setzt er auf Belgien, in Gruppe C (mit Österreich, Nordmazedonien und der Ukraine) auf die Niederlande. Ballacks weitere Gruppensieger heißen England (mit Kroatien, Schottland, Tschechien) und Spanien (mit Schweden, Polen und der Slowakei). In der deutschen Gruppe sieht der "Capitano" Frankreich vorn. Aber: Seiner Einschätzung zufolge reicht es für das DFB-Team immerhin zum zweiten Rang und somit zum sicheren Einzug ins Achtelfinale.