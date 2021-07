Aufstellungen für EM-Halbfinale fix: Emerson ersetzt Spinazzola bei Italien – Spanien ohne Morata

Halbfinal-Highlight in Wembley: In der Runde der letzten vier spielt Italien bei der EM am Dienstagabend gegen Spanien um den Einzug ins Endspiel. Italien-Coach Roberto Mancini muss den verletzten Leonardo Spinazzola ersezten. Spanien beginnt ohne Alvaro Morata. Mit diesen Aufstellungen starten die beiden Teams in die Partie.