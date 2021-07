Stars, Trainer und EM-Moment: Italien, Spanien, England und Dänemark im Halbfinal-Check

Die vier besten Teams des Kontinents stehen fest: Italien, Spanien, Dänemark und England stehen im Halbfinale der Europameisterschaft . Am Dienstag trifft zunächst Italien auf Spanien, einen Tag später duellieren sich dann England und Dänemark. Beide Partien finden wie auch das Endspiel am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt . Der Weg der vier Mannschaften nach London war strapaziös. Es gab spezielle Augenblicke und ganz entscheidende Personen. Ein Überblick über das Halbfinal-Quartett.

*DER EM-MOMENT: *Es war die erste "magische Nacht" bei dieser EM. Mit einem 3:0 gegen die Türkei im Eröffnungsspiel legte die Squadra Azzurra einen Traumstart hin und feierte mit Tausenden begeisternden Fans in Rom zum WM-Hit 1990 "Un'estate italiana". Es folgten weitere mitreißende Auftritte, mit ihrem offensiven und mutigen Stil spielten sich die Italiener mehr und mehr in die Rolle des Turnierfavoriten.

Spanien

DER EM-MOMENT: 0:0, 1:1. Der Druck wuchs, das Aus drohte. Spanien spielte den Fußball, den Trainer Luis Enrique sehen will. Ballbesitz als Erstinstrument gegen Gegentore. Das Problem: Trotz unglaublicher Passquoten und sonstiger Statistiken fielen keine Tore. Und dann das: 5:0 gegen die Slowakei. Die Flasche Sekt war geöffnet (Luis Enrique). Und es sprudelte weiter mit dem 5:3 gegen Kroatien.

DER SPIELER: 18 Jahre und so jung wie noch kein anderer Spanier bei einer EM. Hochbegabt, dieser Pedri. Spielt beim FC Barcelona und wurde dort von Vereinsikone und Superstar Lionel Messi schon mehrfach im Spiel geadelt. Fein am Ball und einer, der Kilometer macht: 61,5 in den bisherigen fünf Spielen. Prädikat: Besonders wertvoll.

DER TRAINER: Luis Enrique. 51 Jahre alt, ehemaliger Offensivspieler vor allem beim FC Barcelona. Ein Ausdauersportler an der Seitenlinie. Hat einen klaren Plan, wie er Spanien zurück in die europäische und auch Welt-Spitze führen will. Kritik schert ihn nicht besonders, der Erfolg bisher gibt ihm recht. Stellt sich stets vor seine Spieler und hält an ihnen fest. Justierte seine Startelf aber bisher immer nach.