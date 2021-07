Vor EM-Halbfinale: Trainer Luis Enrique schwört Spanien auf Gegner Italien ein - "Großes Ziel vor uns"

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique hat am Vorabend des ersten Halbfinales der Europameisterschaft keinen Zweifel am Ziel seines Teams gelassen. „Wir haben die Möglichkeit, ein Finale zu spielen. Wir haben ein großes Ziel vor uns und müssen bei 100 Prozent sein“, sagte der 51-Jährige am Montagabend in London. Spanien spielt an diesem Dienstag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) in der Runde der besten vier Teams gegen Italien.

Anzeige