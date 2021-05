EM-Hammer! Marco Reus sagt DFB ab: "Körper Zeit geben, um sich zu erholen"

Absage ans DFB-Team: Marco Reus fährt nicht zur Europameisterschaft 2021. Das teilte der 31 Jahre alte Angreifer von Borussia Dortmund am Dienstagabend via Instagram mit. Er habe die Entscheidung, auf die vom 11. Juni bis 11. Juli stattfindende EM zu verzichten, gemeinsam mit Bundestrainer Joachim Löw getroffen, schrieb Reus. "Diese Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, da ich immer voller stolz bin, wenn ich für mein Land auflaufen darf", so der BVB-Kapitän. Nach "einem sehr intensiven Jahr für mich persönlich und dem Erreichen der Ziele beim BVB" sei er zu dem Entschluss gekommen, seinem Körper eine Pause verschaffen zu wollen und ihm "Zeit zu geben, um sich zu erholen". Anzeige

Reus galt wegen seiner zuletzt stark ansteigenden Formkurve als vermeintlich sicherer Kandidat für die EM. Nach einem enttäuschenden Saisonstart hatte der BVB-Kapitän zuletzt maßgeblichen Anteil daran, dass die Dortmunder unter Edin Terzic doch noch die Champions-League-Plätze erreichen konnten. Im Finale des DFB-Pokals, das der BVB mit 4:1 gegen RB Leipzig gewinnen konnte, war Reus neben den Doppeltorschützen Erling Braut Haaland und Jadon Sancho der überragende Mann. Insgesamt bringt es der Routinier in dieser Saison auf zehn Tore und 14 Vorlagen in 48 Einsätzen. Reus' bis dato letztes seiner 44 Länderspiele liegt 19 Monate zurück. In den letzten Jahren war Reus immer wieder von Verletzungen geplagt gewesen.

Reus versprach den Fans gleichzeitig, die Pause "sinnvoll" zu nutzen, "um optimal in die neue Saison starten zu können". Saisonauftakt in der Bundesliga ist bereits am 13. August - also nur knapp einen Monat nach Ende der EM. Für diese wünscht Reus dem Team um Löw "alles, alles Gute". Er werde "als Fan mitfiebern und die Daumen drücken".

Löw beim Pokalfinale: Reus "ist schon auf dem Zettel" Der Bundestrainer hatte sich am Rande des Pokalendspiels eher kryptisch zur Personalie Reus geäußert. Der BVB-Spielmacher habe "in den letzten Wochen wieder einen guten Rhythmus", so Löw in der ARD. "Er ist schon auf dem Zettel, wir haben einen erweiterten Kader, da werden auch noch einige Namen diskutiert."

Das Statement zum EM-Verzicht von Marco Reus im Wortlaut: