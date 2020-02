EM-Hoffnung lebt: Niklas Süle kehrt beim FC Bayern ins Lauf-Training zurück

Das sind gute Nachrichten für alle deutschen Fußball-Fans: Niklas Süle steht vor dem Trainings-Comeback beim FC Bayern München. Der DFB-Nationalspieler hatte sich im Oktober während des Bundesliga-Spiels gegen den FC Augsburg das Kreuzband gerissen - nun kündigte Süle gegenüber der Bild seine Rückkehr auf den Rasen an: "Montag fange ich wieder mit dem Laufen an", wird der deutsche Abwehr-Chef vom Blatt zitiert. Mit dem schnellen Einstieg ins Lauf-Training sind die EM-Chancen des 24-Jährigen nun deutlich gestiegen.

25 für 2025: So könnte der Kader des FC Bayern in fünf Jahren aussehen

Süle arbeitet hart an Bayern- und DFB-Comeback

Die EM mit gleich drei Heimspielen in der Allianz Arena seines FC Bayern vom 12. Juni bis 12. Juli ist das große Ziel, das Süle vor Augen hat. "Ich möchte bei der Europameisterschaft topfit sein und bereite mich auch jeden Tag so vor", sagte er bereits im Dezember der Münchner "TZ". Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich nach dem Süle-Kreuzbandriss nicht allzu optimistisch: "Wer so eine schwere Verletzung hatte, muss das nicht nur physisch, sondern auch mental gut verarbeiten. Da muss man jedem Einzelnen die nötige Zeit geben", erklärte der Weltmeister-Coach kurz vor dem Jahreswechsel.