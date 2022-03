EM-Interesse von Russland: UEFA "in Bereitschaft" für Entscheidung über Verbands-Ausschluss

Das UEFA-Exekutivkomitee sei "in Bereitschaft", außerplanmäßige Konferenzen einzuberufen, um die "Rechts- und Sachlage im Zuge der Entwicklung neu zu bewerten und gegebenenfalls weitere Entscheidungen zu treffen". Auch "im Lichte der vom russischen Verband bekundeten Interessenserklärung zur Ausrichtung der Europameisterschaft", teilte die UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit.

Russland hatte am Mittwochabend kurz vor Fristende seine Absichtserklärung abgegeben. Die UEFA will die Endrunden 2028 und 2032 gemeinsam vergeben. Favoriten auf die Ausrichtung des Turniers in sechs Jahren sind Großbritannien und Irland. Für 2032 scheint Italien vorne zu liegen. Die Türkei will wie Russland das Großereignis entweder 2028 oder 2032 ausrichten. Die Entscheidung soll im September 2023 fallen.