Neue Folge "Eine Halbzeit mit ..." – Der RND-Fußball-Podcast mit Wolff Fuss

26 Mann, ein Ziel: Der EM-Titel mit Deutschland! Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die Europameisterschaft nominiert und dabei wieder mal für einige Überraschungen gesorgt. Doch wie gut ist das DFB-Team wirklich? Wie könnte eine mögliche Startelf aussehen? Und was verändert sich durch die Rückkehr von Mats Hummels und Thomas Müller? Darüber diskutieren die Stimme des deutschen Fußballs, Wolff-Christoph Fuss und RND-Sportchef Heiko Ostendorp in "Eine Halbzeit mit…", dem Fußball-Podcast des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). Die aktuelle Ausgabe ist zur gewohnten Sendezeit am Donnerstag ab 18 Uhr verfügbar.

