EM im Liveticker: Wales trifft auf die Schweiz

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka geht sehr selbstbewusst und mit großen Zielen in die Europameisterschaft. "Wir wollen Geschichte schreiben und ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr gut, um Geschichte zu schreiben", sagte der 28-Jährige vom FC Arsenal vor dem Auftaktspiel seines Teams am Samstag in Baku gegen Wales (15 Uhr/MagentaTV). Die Schweiz war zuletzt dreimal nacheinander bei großen Turnieren im Achtelfinale ausgeschieden. Bei EM-Endrunden waren die Eidgenossen noch nie über die Runde der besten 16 Teams hinausgekommen.

Weiter geht es in Gruppe A nach den ersten beiden Spielen schon am Mittwoch. In Baku spielen dann die Türkei und Wales gegeneinander (18 Uhr). In Rom kommt es zum Duell der beiden Gruppen-Favoriten Italien und Schweiz (21 Uhr).