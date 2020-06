EM: München auch 2021 Spielort - UEFA bestätigt alle zwölf Gastgeber für verlegtes Turnier

Die deutschen Fußball-Fans können sich weiterhin auf vier EM-Spiele 2021 in München freuen. Das Exekutivkomitee des europäischen Verbands bestätigte am Mittwoch auch die bayerische Landeshauptstadt als Gastgeber des wegen der Coronavirus-Krise in das kommende Jahr verschobenen Turniers. Etwas überraschend bleiben von den schon für diesen Sommer vorgesehenen zwölf Ausrichtern alle dabei. Gespielt wird im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 11. Juli über den gesamten Kontinent verteilt.

Notfalls hätten es auch „zehn, neun oder acht“ Gastgeber getan, hatte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin vor der entscheidenden Tagung am Mittwoch gesagt. Durch die Verschiebung um ein Jahr hatten alle Gastgeber ihre Verfügbarkeit im nächsten Jahr zunächst prüfen müssen. Neben München gaben auch Amsterdam, Baku, Bilbao, Bukarest, Budapest, Kopenhagen, Dublin, Glasgow, Rom, St. Petersburg und London die nötigen Garantien.

Drei deutsche Gruppenspiele und ein Viertelfinale in München

In Deutschland finden 2021 drei Gruppenspiele statt, alle mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft, sowie ein Viertelfinale. Das DFB-Team spielt in der Gruppe F am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich, am 19. Juni gegen Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni gegen einen Gewinner der Playoffs, die in diesem Jahr nachgeholt werden sollen.

Wie wären die Chancen von Leroy Sané, Joshua Kimmich, Jonathan Tah und Co. auf eine EM-Teilnahme im Kader von Bundestrainer Joachim Löw gewesen? Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. ©