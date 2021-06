Bericht: 14.000 Fans für EM-Spiele in München zugelassen 

Jeweils rund 14.000 Zuschauer sollen die Spiele bei der Fußball-EM in München besuchen dürfen . Dies berichtete die Bild und berief sich dabei auf Teilnehmerkreise der Ministerrunde in München. 20 Prozent der Stadionkapazität sollen demnach für Fans zugelassen werden. Der bayerische Ministerrat beriet am Freitag über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Für 12.30 Uhr war eine Pressekonferenz mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angesetzt.

In der Münchner Allianz Arena finden bei der Europameisterschaft vom 11. Juni bis zum 11. Juli zunächst die drei deutschen Vorrundenspiele statt. Joachim Löws Mannschaft trifft am 15. Juni auf Weltmeister Frankreich, am 19. Juni auf Titelverteidiger Portugal sowie am 23. Juni auf Außenseiter Ungarn. Zudem ist am 2. Juli ein Viertelfinale angesetzt. Die DFB-Elf würde dem Spielplan zufolge aber nur als Gruppendritter zum K.o.-Duell nach München zurückkehren.