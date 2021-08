EM-Nachzügler und Corona-Fälle beim BVB - Zorc fühlt mit Rose: "Der Trainer ist nicht zu beneiden"

Was Zorc meint: Der neue Coach muss sich auf ständig neue Begebenheiten einstellen - und trotzdem schon bald abliefern. Der BVB schleppt nach den positiven Fällen bei Thomas Meunier und Julian Brandt Corona-Sorgen mit sich, hat den Abgang von Superstar Jadon Sancho (für 85 Millionen Euro zu Manchester United) zu verkraften und startet quasi kalt nach einem langen Sommer mit vielen internationalen Turnieren - und mit einigen Verletzten. So besteht für die Dortmunder am Samstagabend beim SV Wehen Wiesbaden (20.45 Uhr) in der ersten Runde des DFB-Pokals erhöhte Stolper-Gefahr. Neben Meunier und Brandt muss der BVB in Wiesbaden wohl auch auf Mats Hummels (Probleme mit der Patellasehne), Raphael Guerreiro und Emre Can (beide Wadenprobleme) verzichten. Alle drei Profis haben seit ihrer Rückkehr aus ihrem EM-Sonderurlaub noch nicht mit dem Team trainiert.