Kurz vor der EM-Nominierung: Das waren die größten Kader-Überraschungen der DFB-Geschichte

Zum siebten und letzten Mal nominiert Joachim Löw am Mittwoch einen Kader für ein großes Turnier. Die spannende Frage diesmal: Gehören Thomas Müller und vielleicht auch Mats Hummels zum Aufgebot des Bundestrainers für die Europameisterschaft in diesem Sommer? Löw würde mit diesen beiden Personalien nicht unbedingt überraschen. Schon in den letzten Wochen hatte sich eine Rückkehr der beiden Weltmeister von 2014 in die deutsche Nationalmannschaft abgezeichnet. Doch die Vergangenheit zeigt: Löw überrumpelt Beobachter gerne mit der ein oder anderen Personal-Entscheidung.

Mit der Nominierung seiner 26 EM-Spieler beginnt für Joachim Löw am Mittwoch der Vorlauf für sein letztes großes Turnier als Bundestrainer. Es folgen das Trainingslager in Seefeld, zwei Testspiele, der Einzug ins Turnier-Quartier. Dann geht es am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich für die deutsche Nationalmannschaft in München richtig los. Großes Ziel bleibt das Finale am 11. Juli im Londoner Wembley Stadion.