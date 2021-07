Auf den Spuren von Milan Baros: Wie die EM der Karriere von Patrik Schick neuen Schwung verleiht

Als am 27. Juni 2004 das Viertelfinale der Europameisterschaft in Portugal abgepfiffen wurde, kannte der tschechische Jubel keine Grenzen. Mit 3:0 wurde Dänemark abgefertigt, man zog inzwischen als Turnierfavorit ins Halbfinale ein. Auf dem Platz: Eine Goldene Generation um die Top-Stars Petr Cech, Pavel Nedved, Tomas Rosicky und Jan Koller. Doch nach dem Spiel wurde nur über einen gesprochen: Milan Baros. Mit zwei Treffern im Spiel hatte er maßgeblichen Anteil am Weiterkommen. Anzeige

Trotz des Halbfinal-Ausscheidens gegen den späteren Europameister Griechenland, holte Baros mit insgesamt fünf Treffern den Goldenen Schuh als bester Torschütze des Turniers. 17 Jahre und eine lange Durststrecke später ist Tschechien in einer fast identischen Ausgangslage. EM-Viertelfinale. Gegner: Dänemark. Mit Patrik Schick gibt es sogar einen Stürmer, der wieder den Goldenen Schuh nach Tschechien zu holen könnte – und vielleicht noch mehr.

Mit vier von fünf tschechischen Turniertreffern schoss Schick das Team fast im Alleingang ins Viertelfinale. Unvergessen ist dabei sein Traumtor aus fast 50 Metern beim EM-Auftakt gegen Schottland (2:0), das sicherlich einer der sehenswertesten Treffer im gesamten Turnierverlauf bleiben wird. In der Torjägerliste liegt der 25-Jährige nur einen Treffer hinter Spitzenreiter Cristiano Ronaldo (5), der mit Portugal aber bereits nicht mehr im Turnier vertreten ist. Generell gibt es in diesem Punkt kaum noch Konkurrenz. Auch Karim Benzema (Frankreich), Emil Forsberg (Schweden) und Romelu Lukaku (Belgien), die ebenfalls vier Treffer erzielten, sind raus. Gegen Dänemark könnte der Tscheche also mit Superstar Ronaldo gleichziehen – und einen großen Schritt in Richtung des Goldenen Schuhs machen. Selbst eine blutige Nase würde ihn dafür nicht stoppen, wie er im Spiel gegen Kroatien zeigte.





Schicks Rolle in der Bundesliga ausbaufähig – Leverkusen-Trainer Seoane freut sich auf Zusammenarbeit

Schick als Torschützenkönig? Aktuell scheint das noch ein EM-Phänomen zu sein. In der Bundesliga ist der Stürmer von ähnlichen Bestwerten weit entfernt. In der Saison 2019/20 von der AS Rom an RB Leipzig verliehen, gelangen ihm in 22 Bundesliga-Partien immerhin zehn Treffer. Weil die Bullen aber nicht die von Rom (kauften ihn im Sommer 2017 für 42 Millionen Euro von Sampdoria Genua) geforderte Ablöse zahlen wollten, schnappte vergangenen Sommer Bayer Leverkusen zu und sicherte sich seine Dienste für 26,5 Millionen Euro. Rechtfertigen konnte er diesen Betrag aber noch nicht vollends. Häufig musste er sich hinter Sturmkollege Lucas Alario anstellen und zunächst auf der Bank Platz nehmen. In 29 Bundesliga-Spielen traf er dennoch neunmal und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Europa League gelangen ihm drei Treffer in fünf Spielen.