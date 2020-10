Playoffs kompakt: EM 2021 ohne BVB-Star Erling Haaland - Aus mit Norwegen gegen Serbien

Gruppe B (Bosnien-Herzegowina - Nordirland 4:5 n.E., Slowakei - Irland 4:2 n.E.)

In der Partie der Bosnier gegen die Nordiren stand es nach 90 Minuten 1:1 (1:0). Rade Krunic (14.) hatte die Gastgeber in Front gebracht. Im zweiten Durchgang gelang den Nordiren der Ausgleich durch Niall McGinn (53.). In der Verlängerung kam keines der Teams mehr zu einem Tor. Im Elfmeterschießen entschieden eine Parade von Nordirlands Keeper Bailey Peacock-Farrell und ein Lattentreffer von Edin Visca das Elfmeterschießen. In Spiel zwei dieser Gruppe setzten sich nach 120 Minuten weder die Slowaken noch die Iren durch. Nicht einmal ein Tor fiel in der Zeit. Im Elfmeterschießen gewannen dann die Slowaken, weil Alan Browne und danach Matt Doherty ihre Versuche nicht verwandelten. Damit zogen Nordirland und die Slowakei ins Finale ein.